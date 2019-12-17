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القبض على سائقين سرقا سيارة فى منطقة المرج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:59 م
القبض على سائقين سرقا سيارة فى منطقة المرج سيارة مسروقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط سائقين سرقا سيارة بالمرج، وحرر محضر بالواقعة

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات فى المرج، تمكنوا من ضبط كلا من" أ. ص"، 45 سنة، سائق و" أ. ف"، 32 سنة، سائق، اثناء استقلالهما سيارة موديل 2015م بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 114902 ملاكى بنى سويف

 

وبالكشف الفنى على اللوحات، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى موديل 2015م بيضاء اللون تابعة لوحدة مرور ببا / بنى سويف ومقيدة باسم / ح س ع بالكشف الفنى برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام هـ ب 2825 موديل 2015م بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7281 لسنة 2018م جنح قسم أول اكتوبر بلاغ أحمد ى، 36 سنة

 

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر / جيزة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وقيامهما بتغيير لونها بقصد التصرف فيها بالبيع باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة سيارات

المرج

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