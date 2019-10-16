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صور.. رئيس جامعة القناة يقرر زيادة أماكن انتظار السيارات داخل الحرم الجامعى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:26 م
صور.. رئيس جامعة القناة يقرر زيادة أماكن انتظار السيارات داخل الحرم الجامعى رئيس جامعة القناة يقرر زيادة أماكن انتظار السيارات داخل الحرم الجامعى
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قرر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، البدء فى خطة عمل لزيادة عدد أماكن انتظار السيارات داخل الحرم الجامعى، وذلك بهدف تقليل تكدس السيارات أمام الكليات، وتيسيرا لحركة الطلاب داخل الحرم الجامعى.

 

جاء ذلك خلال جولته بالجامعة والتى رافقه خلالها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، حيث قرر رئيس الجامعة تنفيذ ساحة انتظار سيارات جانبية بجوار البنك الأهلى بسعة 20 سيارة، وكذلك تنفيذ أخرى خلف المبنى الإدارى على مساحة 400 متر هذا وجارى البدء فى تصميم ساحة انتظار بسعة 130 سيارة بجوار كلية الهندسة وجارى تصميم ساحة رابعة تابعة لكلية التجارة تسع 70 سيارة.

 

وشدد رئيس الجامعة كل ضرورة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء على مستوى الجامعة وتجميلها، رافق رئيس الجامعة فى الجولة هدى فرج أمين الجامعة المساعد و المهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة وفاء محمود أمين الجامعة المساعد لمقر الجامعة الجديدة واللواء عماد جودة مدير عام إدارة الأمن بالجامعة والمهندس عادل البير مدير ادارة تصميم المشروعات بالإدارة الهندسة والمهندس محمد سليمان مسئول المسطحات.

 

1- جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

2- رئيس الجامعة اثناء الجولة
 رئيس الجامعة اثناء الجولة

 

3- مكان أنتظار السيارات
 مكان أنتظار السيارات

 

4- رحمى يتفقد أماكن إنتظار السيارات
رحمى يتفقد أماكن إنتظار السيارات

 

5- زيادة عدد أماكن إنتظار السيارات
 زيادة عدد أماكن إنتظار السيارات

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