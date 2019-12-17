جامعة الفيوم تستضيف لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية

الفيوم – رباب الجالي

صرحت الدكتورة نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، بأن لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية على مستوى الجامعات المصرية اجتماعها لشهر ديسمبر 2019 بجامعة الفيوم.

ولفتت عميد الكلية الى أن اللجنة ستناقش بعض لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة كما ستتم مناقشة تقارير معادلة الشهادات التى تمنح من الجامعات الخاصة إلى جانب آلية تنفيذ الاختبارات الاليكترونية التى سوف يتم تطبيقها فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/2020 على طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الحاسبات والمعلومات .

وأشارت نبيلة حسن إلى أنه سيتم انعقاد اللجنة برئاسة الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية وبحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور ابراهيم معوض أمين اللجنة والسادة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية وبعض عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الخاصة.