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ندوة حول كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى وطرق التسجيل عليه بجامعة الفيوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:12 م
ندوة حول كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى وطرق التسجيل عليه بجامعة الفيوم جانب من الندوة
الفيوم - رباب الجالى

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نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، ندوة عن بنك المعرفة المصرى اليوم الاثنين، بقاعة السيمنار تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد خفاجى القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حاضرت خلال الندوة سحر حسن مسئول تدريب بنك المعرفة المصرى، وناقشت كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى وطريقة التسجيل عليه وتهدف الندوة إلى إتاحة بنك المعرفة لكافة أطياف المجتمع الجامعى وتوظيف المصادر المتاحة من خلاله لتواكب احتياجات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
 

 

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ندوة بنك المعرفة المصرى بجامعة الفيوم

 

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الحضور بندوة بنك المعرفة المصرى بجامعة الفيوم

 

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جانب من الحضور

 


الفيوم

جامعة الفيوم

كلية الحاسبات بالفيوم

بنك المعرفة المصرى

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