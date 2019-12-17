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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:04 م
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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى الإسكندرية وألاباما الأمريكية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:37 م
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى الإسكندرية وألاباما الأمريكية جانب من توقيع البرتوكول
الإسكندرية أسماء على بدر

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 وقع الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور سيلون فايكرز عميد كلية الطب جامعة ألاباما الأمريكية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون فى مجال برامج التبادل الطلابى فى مجال الطب

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن الهدف من هذه المذكرة هو التعاون من خلال برنامج مشترك لإكساب طلاب كلية الطب فى مرحلة البكالوريوس الخبرات التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة، فضلاً عن التعاون فى مجال الأبحاث المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فى التخصصات والمجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك.

 


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