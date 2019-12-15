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رئيس جامعة الإسكندرية: منتدى شباب العالم يعظم التعاون بين الشباب وقيادات الدولة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:11 م
رئيس جامعة الإسكندرية: منتدى شباب العالم يعظم التعاون بين الشباب وقيادات الدولة جانب من المشاركة
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019م الحالي في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 7500 من شباب العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنتدى يتناول تطوير حلول مبتكرة لذوي الإعاقة وتبادل الأفكار والخبرات لرواد الأعمال من الشباب، ومناقشة حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط، ولفت إلى هدف المؤتمر فى نشر الوعي و الفكر وتعزيز ثقافة السلام للتعايش وقبول الآخر وتعظيم التعاون بين قيادات الدولة والشباب للمساهمة في بناء مصر المستقبل.

 

 

 

 


الاسكندريه

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