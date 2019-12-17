تنشيط السياحة بالوادى الجديد تستقبل وفد ألماني أثناء جولته السياحية بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

زار وفد سياحي من ألمانيا، اليوم الثلاثاء، مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في جولة سياحية بمراكز المحافظة الخمسة ،ضم الوفد كل من كلاوس ستيفان، لوش هيرمان، يوخين جارد، فلوريندليرمين، اناريتافور، من المانيا، في رحلة استمرت لمدة 5 أيام بالمحافظة.

وقال محسن عبدالمنعم الصايغ، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن الوفد يضم 5 من دولة ألمانيا في رحلة استمرت لمدة 5 أيام بالمحافظة، وهي المرة الرابعة علي التوالي، والتي يزور الوفد مصر والمحافظة، مؤكدًا أن الوفد السياحي أبدى سعادة غامرة بزيارة للوادي الجديد بشكل خاص، لافتًا إلى تقديم مجسم " بابا نويل" بمناسبة قرب الاحتفال بالعام الميلاد الجديد، وهدايا عينية وتذكارية وخرائط وكتيبات بها معلومات سياحية مقدمة من الهيئة للوفد السياحي.

وأكد "محسن"، أن الهيئة بدأت تنظيم رحلات سياحية بالتنسيق مع الوزارة وشركات السياحة المختلفة لزيارة المحافظة، مع التركيز على زيارة الوفود لمناطق السياحية العلاجية والاستشفائية وسياحة التأمل، إضافة للمعابد والمتاحف والمناطق الأثرية التاريخية، كما أن المحافظة بصدد استقبال وفود من عدة أندية كبيرة في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.