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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:56 م
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محافظة الوادى الجديد تدرس الاستفادة من مفيض توشكى سياحيًا واستثماريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:27 م
محافظة الوادى الجديد تدرس الاستفادة من مفيض توشكى سياحيًا واستثماريا محافظ الوادى الجديد فى توشكى
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن محافظ الوادى الجديد،اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء،عن بدء دراسة سبل استغلال مفيض مياه توشكي جنوب مركز باريس سياحيا واستثماريا. 
 
أكد الزملوط، خلال تفقده للمفيض،يرافقه مجموعة من المستثمرين،أن منطقة مفيض توشكي تقع على مساحة 3000 فدان جنوب مركز باريس،وذلك بهدف تنمية واستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل استثماريًا وتنمويًاَ وسياحيًا.
 
ووجه الزملوط، خلال جولته بالمفيض، بتوفير وتوزيع الأسماك الطازجة التي يجري إنتاجها، داخل المحافظة بمدنها المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. 
 
كما وجه المحافظ،برفع كفاءه الطريق المؤدي للمفيض، ودراسة الاستفادة منه سياحيًا كمتنفس لأبناء المحافظة لما يتميز به الموقع من مقومات للسياحة البيئية وسياحة السفاري بالمنطقة المحيطة.
 

 


الوادى الجديد

مفيض توشكى بالوادي الجديد

بحيرات الخور

مركز باريس

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