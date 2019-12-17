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تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل قد يغير إحساس الطفل باللمس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:30 م
تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل قد يغير إحساس الطفل باللمس تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل
كتبت إيناس البنا

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تشير دراسة جديدة إلى أن تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يمكن أن يغير بشكل دائم الطريقة التي تعالج بها دماغ الأطفال المعلومات الحسية.

تعرض باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري للفئران لمضادات الاكتئاب الشائعة في الرحم وللأسبوعين الأولين بعد الولادة.

وأظهرت النتائج التي قام بها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن، أن الفئران التي تناولت مضادات الاكتئاب أثناء الحمل وخلال أول أسبوعين من الولادة، كان لها نشاط غير طبيعي في الدماغ.

ووفقا ما هو أكثر من ذلك، استمر هذا في مرحلة البلوغ، والذي يقول الفريق إنه يوحي بأن التعرض للعقار يمكن أن يسبب تغييرات طويلة الأمد في مخ الفأر، وعلى الرغم من أن النتائج قد لا تترجم إلى البشر، فإن هذا قد يكون له آثار على الطريقة التي يعالج بها الأطفال الطريقة التي يشعرون بها.

ما هو الاكتئاب
 

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي خطير يسبب مشاعر مستمرة من الحزن، ويؤثر على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية ، وتشير الأبحاث وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" إلى أن حوالي 7% من النساء يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل.

ويقول مؤلفو الدراسة الجديدة إن الأطباء يصفون بشكل متزايد مضادات الاكتئاب الشائعة، للمرضى الحوامل دون فهم الآثار المترتبة على الأجنة تمامًا، حيث ارتبطت بعض الأبحاث بمضادات الاكتئاب أثناء الحمل، مع زيادة خطر الإصابة بعيوب القلب، ولكن النتائج لم تكن حاسمة.

وللنظر في الآثار المترتبة على نشاط الدماغ ، قام الفريق بتقسيم الفئران الحامل إلى مجموعتين، حيث لم تعرضت مجموعة لعقار مضاد للاكتئاب والأخرى لم تتعرض له، ثم قارن الفريق الطبي فحوصات الدماغ للفئران حديثي الولادة المكشوفة بفئران الأطفال الخاضعة للرقابة.

 

ومع ذلك، فعندما حفزت الكفوف الأمامية، كان لدى الفئران التي تعرضت لمضادات الاكتئاب "نشاط مخ غير طبيعي" في المناطق الحسية، وحدث نفس النشاط عندما وصلت الفئران إلى مرحلة البلوغ، مما يشير إلى أن هذه التغييرات في المعالجة الحسية طويلة الأجل، وربما لا رجعة فيها.

ومع ذلك، أوضح الباحثين أنه يجب أن نكون حذرين في استنباط النتائج التي توصلنا إليها في الفئران للبشر وليس من الواضح ما هو تأثير التغييرات المماثلة على البشر.

 


مضادات الاكتئاب

نشاط الدماغ

معلومات حسية

مرحلة البلوغ

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