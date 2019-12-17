تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل من خطر الوفاة بالأزمة القلبية

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 40٪، كما أنه قد يقلل من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تتبع مجموعة من الأكاديميين الإيطاليين ما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة ثماني سنوات ، واستجوابهم بانتظام حول النظام الغذائي، أظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر لمدة أربع مرات كل أسبوع ، أقل عرضة للوفاة قبل الأوان.

ومع ذلك، فإن الباحثين في معهد نيورولوجيكو ميديترانيو نيوروميد (IRCCS) في بوزيلي لم يثبتوا أن الفلفل الحار قد ساعدت القلب.

عاش جميع المشاركين في منطقة موليز بإيطاليا، موطن النظام الغذائي للبحرالأبيض المتوسط ​الذي يعتبر الأكثر صحة في العالم.

تم تسجيل النظام الغذائي لكل شخص على مقياس من صفر إلى تسعة، بناءً على مدى إلتزامهم بالنظام الغذائي التقليدي للبحرالأبيض المتوسط.

إن استهلاك المزيد من الفاكهة والأسماك، وعدد أقل من المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية، هي أهم جوانب النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

النظام الغذائي وفيرفي الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات والأسماك والدهون مثل زيت الزيتون، نادراً ما تؤكل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض محدودة.

يلتزم من يتناولون الفلفل الحارعادة بالنظام الغذائي للبحرالأبيض المتوسط ​​، حيث يتم تحميص الفاكهة والخضار عادة وتضاف إلى أطباق السمك أو تضاف إلى المعكرونة.

كان الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع أقل عرضة للوفاة بنسبة 23 % خلال فترة الدراسة، وكان خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي أقل بنسبة 40 و 34 % بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بانتظام ، على التوالي.

كانت معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان أقل بنسبة 10 %فقط في المجموعة التي لا تحتوي على الفلفل الحار، مما يعني أن النتيجة لم تكن كبيرة، تم نشر النتائج، التي هي مجرد ملاحظة، في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.