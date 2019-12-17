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تكريم طالبة متلازمة داون المتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:18 م
تكريم طالبة متلازمة داون المتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الطالبة إيمان محمد شافعي الطالبة بمدرسة موط الفكرية بالداخلة والمتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لمسابقة العدو 100 متر في 19 ثانيه.
 
وكانت قد فازت الطالبة إيمان محمد شافعي، من محافظة الوادي الجديد، يوم الخميس الماضي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العدو "100 متر" لذوى الاحتياجات الخاصة، بعد أن حققت مسافة 100 متر جري في 19 ثانية، ما أهلها للمشاركة في بطولة العالم.
 
وتمكنت الطالبة إيمان، بنت قرية الهنداو بمركز الداخلة من أطفال متلازمة دون، والطالبة بمدرسة موط الفكرية أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليتم ترشيحها لتمثل مصر في بطولة العالم الخاصة بالجمعية الاتحادية المصرية بالخارج، وتخوض المنافسة على مستوى العالم للطالبات ذوي الهمم.
 
يذكر أن الطالبة إيمان محمد شافعي ، طالبة مصابة بمتلازمة داون ، لكنها نجحت فى تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة 100 متر.
 
 
 
 
البطلة إيمان
البطلة إيمان

محافظ الوادى الجديد يكرم طالبة متلازمة داون المتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة
محافظ الوادى الجديد يكرم طالبة متلازمة داون المتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة

 


الوادي الجديد

مدارس الوادي الجديد

متلازمة داون

ذوي الاحتياجات الخاصة

قريه الهنداو بالداخلة

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