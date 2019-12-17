تكريم طالبة متلازمة داون المتأهلة لبطولة العالم فى اختراق المسافات القصيرة

وكانت قد فازت الطالبة إيمان محمد شافعي، من محافظة الوادي الجديد، يوم الخميس الماضي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العدو "100 متر" لذوى الاحتياجات الخاصة، بعد أن حققت مسافة 100 متر جري في 19 ثانية، ما أهلها للمشاركة في بطولة العالم.

وتمكنت الطالبة إيمان، بنت قرية الهنداو بمركز الداخلة من أطفال متلازمة دون، والطالبة بمدرسة موط الفكرية أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليتم ترشيحها لتمثل مصر في بطولة العالم الخاصة بالجمعية الاتحادية المصرية بالخارج، وتخوض المنافسة على مستوى العالم للطالبات ذوي الهمم.

يذكر أن الطالبة إيمان محمد شافعي ، طالبة مصابة بمتلازمة داون ، لكنها نجحت فى تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة 100 متر.