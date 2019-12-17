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تفاصيل الفيلم الوثائقى عن أصغر ناشطة بيئية جريتا ثونبرج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:01 ص
تفاصيل الفيلم الوثائقى عن أصغر ناشطة بيئية جريتا ثونبرج جريتا ثونبرج
كتب خالد إبراهيم

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قررت شبكة "هولو"، انتاج فيلما وثائقيا عن أصغر ناشطة بيئية فى العالم، جريتا ثونبرج، والتى تبلغ من العمر 16 عاما، حيث سيتم عرض الفيلم عام 2020، وذلك بحسب ما ذكر موقع deadline.

 

جريتا ثونبرج سويدية الجنسية بدأت نشاطها فى أغسطس من عام 2018  من خلال إضراب مدرسى من أجل المناخ، حيث سألت وقتها سؤالا شهيرا، إذا كنتم لا تهتمون بمستقبلى على الأرض، فلماذا أهتم بمستقبلى فى المدرسة؟ في غضون أشهر، تطورت إضرابها إلى حركة عالمية.

جريتا
جريتا

 

أصبح اسم جريتا معروفا ومنتشرا فى الولايات المتحدة بسبب جولتها بأمريكا الشمالية فى الخريف الماضي، وقد حضرت المسيرات والتقت بقادة العالم وتحدثت فى قمة الأمم المتحدة للعمل المناخى في مدينة نيويورك.

 

وقد حظى خطابها فى الأمم المتحدة، الذى انتقدت فيه زعماء العالم بسبب تقاعسهم عن الأزمة المناخية، باهتمام دولى كبير.

 

حصلت جريتا على رسائل دعم من ميشيل أوباما واحتضنتها هوليوود، مع مشاهير مثل أرنولد شوارزنيجر وليوناردو دي كابريو، وودي هارلسون لاستمرار نمو شعبيتها.

 

حصلت جريتا على العديد من الجوائز بما في ذلك زمالة من الجمعية الجغرافية الملكية الاسكتلندية، وترشيح لجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

 

 


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