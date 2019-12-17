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تعليم الأطفال فى الحضانة كيفية غسل أيديهم بالأغانى يحد من انتشار الانفلونزا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:43 م
تعليم الأطفال فى الحضانة كيفية غسل أيديهم بالأغانى يحد من انتشار الانفلونزا تعليم الاطفال كيفية غسل ايديهم بالاغانى يمنع الامراض
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كيفية تعليم الأطفال كيف يغسلون أيديهم فى الحضانة بالأغاني مثل الأغنية الفرنسية " Frère  Jacques"، والتى تعنى "الأخ جاك"،  يمكن أن يحد من انتشار الأنفلونزا ونزلات البرد.

تعليم الاطفال بالاغانى كيفية غسل ايديهم يمنع الاصابة بالامراض
تعليم الاطفال بالاغانى كيفية غسل ايديهم يمنع الاصابة بالامراض

وقالت الصحيفة، قام طبيبان وطالبة، في كندا بإعادة كتابة الأغنية الفرنسية المعروفة، و أدرجوا تعليمات لتعليم تقنية غسل اليدين المثالي، وقالوا إن تعليم الأطفال من خلال الأغاني يعمل بشكل أفضل من التعليمات المكتوبة، مضيفين أنه يمكن لأغنية " "Frère Jacques  أن تكون الطريقة المثالية لتعليم الأطفال غسل أيديهم، حسب الأطباء، فقط 20 ثانية فى كل خطوة من خطوات الطريقة المثالية لغسل اليدين، يمكن أن يوقف اللحن انتشار الأمراض في المدارس.

تعليم الاطفال غسل اليدين بطريقة صحيحة من خلال الاغانى
تعليم الاطفال غسل اليدين بطريقة صحيحة من خلال الاغانى

يقول الخبراء، إن محاولات تعليم الأطفال النظافة الشخصية غالبًا ما تفشل، لذا ابتكر زوجان من الباحثين الكنديين، وطفل في المدرسة أغنية جديدة

تعليم الاطفال غسل اليدين يمنع الاصابة بالامراض
تعليم الاطفال غسل اليدين يمنع الاصابة بالامراض

يتبع نفس إيقاع " لحن " الأغنية الفرنسية الشهيرة فى الحضانة، مع الكلمات التي تم تبديلها لتوجيه الأطفال من خلال غسل اليدين، وبين الأصابع، وظهر أيديهم.

تعليم الاطفال غسل اليدين بالاغانى يمنع الاصابة بالامراض
تعليم الاطفال غسل اليدين بالاغانى يمنع الاصابة بالامراض

جند الأساتذة في أوتاوا بمساعدة Lekha Villeneuveالطفلة  البالغة من العمر 8 سنوات وأعادوا كتابة اللحن، المعروف أيضًا باسم "Brother John" ، على هذا النحو التالى:  افرك كفك، بين الأصابع، اغسل الظهر.

تعليم الاطفال غسل اليدين بالاغانى يحقق الهدف
تعليم الاطفال غسل اليدين بالاغانى يحقق الهدف

يتبع دليل منظمة الصحة العالمية المكون من ست خطوات إلى الطريقة المثلى لغسل اليدين.

يتضمن ذلك فرك اليدين معًا، وفرك ظهور اليدين، والأصابع المتشابكة على حد سواء للأمام والخلف، وفرك الإبهام، وغسل أطراف الأصابع.

وقالت الصحيفة، إن غسل اليدين بشكل صحيح يمكن أن يوقف أو يقلل من انتشار الأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد، أو الأنفلونزا، أو الإسهال.

كيفية غسل اليدين بطريقة صحية لمنع نزلات البرد
كيفية غسل اليدين بطريقة صحية لمنع نزلات البرد

قال الدكتور ثامبي والدكتور لونجتين، إنهما بحثا على الإنترنت عن مقاطع فيديو تعليمية أخرى ولكنهما لم يعثرا على أي مواد تدعم طرق تعليم الأطفال.

وأضافوا، إن أياً منهم، لم يظهر الروتين المكون من ست خطوات مع أغنية، والبعض الآخر طويل جدًا، ساعدتهم الطفلة لاخا " Lekha "، وهي تلميذة في مدرسة في أوتاوا، في إعادة كتابة لحن أغنية  Frère Jacques   المعروفة بالانجليزية أيضًا باسم" Brother John " بطريقة يمكن للأطفال الصغار فهمها وتذكرها، ولاختبار نظريتهم، قاموا بتجارب باستخدام علامات "الفلورسنت"، ثم اختبروا مدى بقائه على الجلد بعد الغسيل.

الانفلونزا
الانفلونزا

لقد وجدوا أن الغسيل باستخدام الأغنية تخلص من معظم علامات الفلورسنت، بحيث يمكن أن يكون وسيلة فعالة لغسل البكتيريا من الأيدي.

الوقاية من نزلات البرد
الوقاية من نزلات البرد

قال الفريق: "بفضل النغمة الجذابة، وتعليماته الغنائية الواضحة، تتيح هذه الطريقة الفرصة لتطوير ذاكرة عضلات النظافة اليدوية، والتصحيح الذاتي، ومكاسب الصحة العامة بين الأطفال.

 


غسل اليدين

اهمية غسل اليدين

الحد من الانفلونزا ونزلات البرد

غسل اليدين يحمى من الانفلونزا

تعليم الاطفال بالاغانى

تعليم الاطفال كيفية غسل اليدين

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