فيديو معلوماتى.. اعرف نسب جرعات مصل الأنفلونزا للكبار والصغار

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الجرعات التى يجب أن يحصل عليها المواطنون من مصل الأنفلونزا، مؤكدة أن الجرعات وقائية وتقلل خطر الإصابة بالفيروس وترفع مقاومة الجسم للفيروس بشكل كبير.

"اليوم السابع" يستعرض فى فيديو معلوماتى جرعات مصل الأنفلونزا التى يجب أن يحصل عليها المواطنون.



1- يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية بداية من سن 6 أشهر ويتحدد عدد الجرعات وحجمها بناء على عمر الطفل.

2- إذا كان عمر الطفل يتراوح بين 6 أشهر : 3 سنوات يحصل على نصف جرعة الكبير بواقع 4/1 مل.

3- إذا كان عمر الطفل 3 سنوات فما فوقها فإن الجرعة تكون 1/2 مل.

3- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 9 سنوات عند تطعيمهم أول مرة بلقاح الأنفلونزا فإنهم يحتاجون جرعتين من اللقاح، بينهما شهر على الأقل.

4- الأكبر من 9 سنوات أو من سبق له التطعيم ولو بجرعة واحدة فى الموسم السابق فإنه يحتاج جرعة واحدة.