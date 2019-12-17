تصاريح بناء المساكن فى أمريكا تسجل أعلى مستوى فى أكثر من 12 عاما

رويترز

زاد بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع فى نوفمبر وقفزت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى فى 12 عاما ونصف العام بينما لا تزال أسعار الفائدة المنخفضة للقروض العقارية تدعم سوق الإسكان وتعزز الاقتصاد الأوسع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن بناء المساكن ارتفع 3.2 % إلى معدل سنوي قدره 1.365 مليون وحدة الشهر الماضى، فى حين قفز بناء المساكن لأسرة واحدة الى أعلى مستوى فى 10 أشهر مواصلا الصعود لثانى شهر على التوالي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع بناء المساكن الى وتيرة قدرها 1.345 مليون وحدة في نوفمبر.

وعلى أساس سنوى، قفز بناء المساكن الجديدة 13.6 % في نوفمبر، وارتفعت تصاريح البناء 1.4 % الى معدل قدره 1.482 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2007 .