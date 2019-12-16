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نيابة المنتزه تشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:09 م
نيابة المنتزه تشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية انهيار أجزاء من عقار
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير حوله، وطلب ملف العقار من الحي.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بتساقط أجزاء خرسانيه من العقار رقم 6 شارع كستانيا خلف مسجد بدر الجزيرة الخضراء دربالة بدائرة القسم.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وحده الازاله والتدخل السريع، تم إزالة الأجزاء المتعلقة من سور سطح العقار المكون من طابق أرضي و7 طوابق علويه وذلك بمعرفه عمال وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم وضع حواجز خشبية حول العقار بالكامل لتأمين سلامة المارة بالطريق العام وتم رفع المخلفات من الطريق بمعرفة وحدة الإزالة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

انهيار عقار

مبانى الاسكندريه

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