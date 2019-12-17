"تشخيص وعلاج أمراض الكبد المناعية".. ندوة بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الطب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب اللقاء العلمى الشهرى لقسم الأمراض المتوطنة تحت عنوان "أمراض الكبد المناعية".

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن اللقاء تضمن نقاشا حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد المناعية المختلفة وطرق العلاج التى تُكون جزء من برنامج طبى يشمل المراقبة الدقيقة لوظيفة الكبد حيث يُعد التشخيص ومعرفة مدى تلف الكبد وسببه أمرًا مهمًا فى توجيه العلاج، كما تم عرض حالات إكلينيكية للمناقشة من الحضور.

وتناول اللقاء عرض طرق العلاج التى تهدف إلى إبطاء أو إيقاف مهاجمة الجهاز المناعى للكبد بحيث يساعد ذلك على إبطاء تفاقم المرض.