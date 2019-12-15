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صور.. كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم اسبوع ثقافى لتنمية وعى الطلاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:14 م
صور.. كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم اسبوع ثقافى لتنمية وعى الطلاب الاسبوع ثقافى بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظمت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أسبوع ثقافى تضمن مجموعة من الندوات المتنوعة، وذلك فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية الوعى والإدراك لدى الطلاب.

وانطلق الأسبوع الثقافى بندوة تعريفية ببدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية ، لبرنامج الماجستير الدولى المشترك لترميم الصور الفوتوغرافية والورق الوثائقى القديم بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وجامعة كاتانيا بايطاليا، وتناولت الندوة التعريفية مناقشات وعروض مثمرة أبرزت أهمية البرنامج وأبعاده للمتقدمين، إلى جانب عرض أهم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الدراسية للدفعة السابقة من خريجى البرنامج.

فيما تضمن اليوم الثانى من فعاليات الاسبوع الثقافى لكلية الفنون التطبيقية ندوة عن الأستاذ الدكتور طه حسين أحد رواد كلية الفنون التطبيقية، حاضر فى الندوة الدكتور شوقى معروف أستاذ بقسم الخزف، وذلك بهدف استعادة لإنجازات جيل الرواد ليكونوا قدوة لرواد المستقبل.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث على ندوة فى منهجية البحث العلمى التطبيقى حاضر بالندوة الدكتورة سلوى الغريب أستاذ بقسم التصميم الصناعى والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية سابقا حيث ناقشت الندوة مجالات البحث العلمى وكيفية وضع الخريطة الشخصية لأبحاث الباحث بناء على الخطة البحثية للتخصص والتى تتبع الاستراتيجية للكلية المنبثقة من خطة الجامعة والتى تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، كما تناولت الندوة كيفية توجيه الباحثين الى اختيار المجالات البحثية المتخصصة والتى تفيد احتياجات المجتمع المستقبلية حتى يؤدى البحث العلمى دوره فى تطوير المجتمع .

واختتم الأسبوع الثقافى بندوة تعريفية للطلاب بإمكانيات المكتبة الرئيسية بالكلية وخدماتها المتعددة .

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جامعة حلوان

اسبوع ثقافى

ماجد نجم

كلية الدراسات

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