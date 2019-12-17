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تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:49 م
تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة
كتب محمد عبد العظيم

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نجاحات كبيرة حققها موسم الرياض 2019، تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، لتنضم هذه النجاحات إلى سلسلة كبيرة من الانجازات استطاع المستشار تركى آل الشيخ تحقيقها على أرض الواقع، حيث صار من أكثر المسئولين السعوديين المتفق على نجاحهم فضلا عن حضوره الكبير على صفحات السوشيال ميديا من خلال المنشورات المختلفة، التى تشهد حالة كبيرة من التفاعل، بجانب أنها تعبر عن روح ساخرة قوية ومتمردة، وصراحة متناهية تستوعب كل الانتقادات البناءة وغيرها.

 

من أبرز الأمثلة على ذلك ما كتبه المستشار تركى آل الشيخ مطلع الشهر الجارى، خلال حديثه للمواطنين السعوديين، حيث قال: "إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه؛ أني كل همي رضاكم وسعادتكم، وأن كل سعودي يكون سعيدًا وماخذ فرصته في إثبات موهبته. سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا إن هدفي سعادتكم".

 

وعند الحديث عن نجاحات المستشار تركى آل الشيخ خلال رئاسته لهيئة الترفيه، يجب الإشارة أيضا للنجاحات التى حققها خلال ترأسه لهيئة الرياضة، حيث تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة في سبتمبر من عام 2017م، وتمكن من إحداث نقلة نوعية في الرياضة السعودية خلال ما يقارب 15 شهرًا، وتعتبر رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الانطلاقة الحقيقية له؛ حيث استطاع في زمن وجيز أن يكسب كل الرهانات؛ مستفيدًا من دعم كبير من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

 

وعقب توليه رئاسة هيئة الترفيه، واصل المستشار تركى آل الشيخ النجاحات من خلال استراتيجية ضخمة شملت أبرز ملامحها، تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وتوفير فرص العمل للسعوديين في كل المجالات التي يوفرها قطاع الترفيه، وخلق قطاعات جديدة للاستثمارات بداية بالقطاع الثقافي واحتفاء بمبادرات الفنون قاطبة، واستقطاب المعارض العالمية.

 

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، قد أعلن عن تجاوز الدخل المبدئى المباشر من فعاليات الترفيه مليار ريال سعودى، بخلاف الدخل غير المباشر، والتغير فى التدفقات النقدية من "مدى" خلال الفترة الزمنية للموسم، الذى تجاوز أربعة مليارات ريال سعودى، فيما تجاوز عدد زوار الموسم 10 ملايين زائر.

 

 


تركى ال الشيخ

المستشار تركى ال الشيخ

السعودية

هيئة الترفيه

اليوم السابع بلس

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