تداول 497 شاحنة و181 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 497 شاحنة بضائع و181 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى أمانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز أكسبريس وعلى متنهم 123 شاحنة و9 سيارة، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 64 شاحنة و139 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 73 شاحنة و15 سيارة وغادرت 4 سفن وهى أمانة، الحرية، عزيز اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 174 شاحنة و14 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 12 شاحنة وسيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة وسيارتين وغادرت 3 سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 28 شاحنة وسيارة.