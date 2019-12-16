تداول 623 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم زيادة حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ البحر الأحمر من خلال مينائى سفاجا ونويبع، حيث تم تداول 623 شاحنة بضائع و35 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 73 شاحنة و15 سيارة بينما تغادر 4 سفن وهى أمانة، الحرية، عزيز أكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 174 شاحنة و14 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهى أمانة، عزيز أكسبريس، الجونة تريدر، دبى بريدج وعلى متنهم 84 شاحنة و3 سيارات وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 173 شاحنة و10 سيارات .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة وسيارتين بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 27 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا وعلى متنها 69 شاحنة.