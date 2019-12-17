تجديد حبس عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من شركة روبورتات فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى الشركات بالنزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من مالك شركة أنظمة روبورتية كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة أجهزة كمبيوتر لاب توب و20 شاحنا للأجهزة كاميرا من داخل الشركة ملكه ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متنوعة.

عقب تقنين تم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وتحرر المحضر اللازم.