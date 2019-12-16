تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"السعودية" يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالى، ويقفز لأعلى مستوى له فى نحو 4 أشهر، وواصل سوق دبى المالى صعوده للجلسة الخامسة على التوالى، فيما تراجعت بورصة قطر بختام التعاملات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط جنى الأرباح.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.11% رابحاً 89.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8138.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% رابحاً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6826.20 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.11% رابحاً 89.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8138.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% رابحاً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6826.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 234.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 33 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.54%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، فقطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.81%.

وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم بوان نسبة 4.58%، ثم العربى بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "شاكر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.82% ثم سابتكو بنسبة 1.87%، ثم بنيان ريت بنسبة 1.81%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2736.55 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2736.55 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 352.6 مليون سهم محققة ما قيمته 341 مليون درهم من خلال تنفيذ 2969 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.50%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 15%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 11.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 3.35%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.50%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 5.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6814.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4837.77 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 167.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار كويتى عبر 7447 صفقة.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.75%، تلاه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.20%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 8.13%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.74%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 40.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 10222.18 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 40.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 10222.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.4 مليون سهم بقيمة مليار ريال قطرى عبر تنفيذ 7880 صفقة، وارتفع 23 سهماً، وانخفض 198 سهماً، واستقر 14 سهماً.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.