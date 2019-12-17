بومبيو يؤكد ضرورة حماية المصالح المشتركة مع أوروبا ضد الدول الخبيثة

(أ ش أ)

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، على أهمية العلاقة عابرة الأطلسى مع أوروبا ولاسيما فى حقبة المنافسة بين القوى العظمى، مشددا على الحاجة إلى حماية المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا ضد من سماهم بالدول الخبيثة.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو، بحث خلال اتصال هاتفى أجراه مع جوسيب بوريل، الممثل رفيع المستوى لنائب رئيس المفوضية الأوربية، الأولويات الجديدة لقيادة الاتحاد الأوربى وسبل دفع الأولويات المشتركة الإقليمية والدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى.