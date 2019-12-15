حساب شخصى لبومبيو على تويتر يشير لاحتمال ترشحه فى مجلس الشيوخ

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد فتح حسابيا شخصيا على تويتر أمس، السبت، فى ظل استمرار الشائعات التى تشير إلى أنه سيترشح لمجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية كانساس فى 2020.

وبعد إنشائه، أصدر الحساب @mikepompeo تغريدتين وجذب أكثر من 2800 متابع بنهاية اليوم.

وكانت وزارة الخارجية قد طلبت فى الماضى أن يتم الإشارة إليه كبير الدبلوماسيين فى تقارير وسائل الإعلام باسم "مايكل" وليس مايك. لكن استخدام اسم مايك الأكثر شعبية على السوشيال ميديا يشير إلى احتمال عودة بومبيو إلى السياسة الداخلية الأمريكية، بحسب بلومبرج.

وبعدما رفض الفكرة فى وقت سابق هذا العام، أثار بومبيو الذى سيكمل عامه الـ 56 بنهاية هذا الشهر، تساؤلات مؤخرا حول ما إذا ما كان سيترشح على المقعد الذى يشغله السيناتور الجمهورى بات روبترز، فى 2020.

وأوضحت بلومبرج أن بومبيو، الذى ينتمى بالأساس لولاية كاليفورنيا، كان يتصرف كمرشح بالفعل، فقام بأربع زيارات رسمية لولاية كنساس هذا العام. وفى أواخر أكتوبر الماضى، قام بجولة فى مصنع للطائرات بصحبة إيفانكا ترامب والتقى بطلاب رياضين فى جامعة وتشيتا.

وكان ترامب قد قال فى نوفمبر الماضى أن بومبيو، أحد أقرب مساعديه فى الإدارة، سيفوز بفارق كبير، وتوقع أن ينضم للسباق لو أن هناك أى خطر بأن يخسر الجمهوريين فى المقعد فى 2020. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فى يونيو أن يرغب أن يترشح بومبيو.