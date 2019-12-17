بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

وطالبت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم من المتقدمين متابعة بريدك الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

وكانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية أمس الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر الجارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.