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بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:30 م
بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء فى مخاطبة المرحلة الثانية من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتى تبدأ يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.
 
وطالبت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم من المتقدمين  متابعة بريدك الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

وكانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية أمس الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر الجارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.

 

 

 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة

الاختبار النفسى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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