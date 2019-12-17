التعليم تختتم البطولة التنافسية الرياضية تحت شعار مصر ترحب بشباب العالم.. صور

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات البطولة التنافسية فى العروض للألعاب الجماعية لطلاب المدارس الإعدادية الثانوية للبنين بمحافظة بورسعيد، تحت شعار مصر ترحب بشباب أفريقيا والعالم للمشاركة في فعاليات منتدى مؤتمر شباب العالم المنعقد فى شرم الشيخ.

وتشجع البطولة على تنمية المهارات الرياضية المتنوعة لدي طلاب المدارس الرياضية، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتعليم العام والازهري بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة , والدكتورة مني يحيى مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والرياضية والعسكرية ، والدكتور علي أبو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وأحمد حسان مديرعام الادارة العامة للتنمية الرياضية، وعماد العجوز مدير التنمية الرياضية، ولفيف من قيادات التعليم والشباب والرياضة.

وأكدت الدكتورة منى يحيى على أهمية العروض الفنية للمهارات المتنوعة التي قدمها طلاب المدارس الرياضية في ترسيخ القيم التربوية ونشر الوعى الرياضى والثقافة الرياضية بالمدارس المختلفة وتشجع أولياء أمورهم وزملائهم على ممارسة النشاط الرياضي، فيما أشاد جميع الحضور بقوة العروض المقدمة وبالأداء الرياضى والاتقان المهارى والإبداع والإبهار الفني المقدم من الطلاب وبالمظهر الحضاري والوطني الذى ظهر به طلاب المدارس الرياضية.

وشارك فى البطولة 300 طالب من المدارس الرياضية من 11محافظة وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والشرقية والمنوفية وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة والقليوبية والجيزة وفازت بالمركز الأول مدرسة أبو بكر الرياضية بالقاهرة والمركز الثانى بورسعيد الرياضية، والثالث السعدية الرياضية بالجيزة وتم توزيع جوائز على الطلاب الفائزين بالبطولة.





