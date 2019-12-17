انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الدولى لنظم القوى الكهربية بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الدولى لنظم القوى الكهربية "MEPCON 2019"، والذى تنظمه كلية الهندسة بالجامعة فى دورته الـ 21 وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الحالى، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد من أقدم المؤتمرات الدولية التى تنعقد فى مصر فى مجالات الطاقة والقوى الكهربية، وما يتعلق بها من تخصصات أخرى.

وخلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر، أوضح الدكتور محمود ذكى عميد هندسة طنطا، أن المؤتمر يناقش كل ما يخص هندسة القوى الكهربية بداية من التوليد وحتى الاستخدام، مروراً بنقل وتوزيع الطاقة الكهربية، وما يرتبط بها من وسائل التحكم ورفع الكفاءة والوقاية، مضيفاً أن فعاليات المؤتمر تشمل عددًا كبيرًا من الجلسات العلمية لمناقشة الأبحاث المقبولة بعد التحكيم، بالإضافة إلى عدة محاضرات يلقيها متخصصون من داخل مصر وخارجها.

وحضر المؤتمر الدكتور عصام الدين رشاد رئيس قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، والدكتور ابراهيم مجاهد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ممثلاً للجنة القيادية لمؤتمرات الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية، والدكتور أحمد رفعت عزمى الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية، والدكتور ضياء الدين عبد الستار منسق عام برنامج هندسة الطاقة المتجددة، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.