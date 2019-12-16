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كلية الزراعة بطنطا تحتفل بإنتاج الخضر ضمن مبادرة "صنايعية مصر".. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:49 م
كلية الزراعة بطنطا تحتفل بإنتاج الخضر ضمن مبادرة "صنايعية مصر".. صور مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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احتفلت كلية الزراعة بجامعة طنطا، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بإتمام دورة "إنتاج الخضر تحت الصوب" ، والتى أجريت بمزرعة الكلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص الجامعة برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة علي المشاركة الفعالة في كافة المبادرات القومية، إيماناً منها من بدورها المجتمعي  والوطني وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تدريب وتأهيل الشباب داخل الجامعة وخارجها بالمهارات والخبرات العملية، من خلال العديد من ورش العمل فى شتى الحرف.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، إن الجامعة توفر الإمكانات الموجودة بالكليات من معامل لتنفيذ الورش، وتفعيل التدريب العملى والتطبيقى، وجذب مزيد من الشباب للمشاركة فى المبادرة.

 أقيم الاحتفال تحت إشراف الدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية.

مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا (1)
مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا
مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا (2)
مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا
مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا (3)
مبادرة صنايعية مصر بزراعة طنطا 

 

 

 


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