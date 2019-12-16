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سعر اليورو اليوم الاثنين 16-12-2019

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:59 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 16-12-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.84 جنيه للشراء، و 17.99 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.


 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء.

17.79 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.84 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.85جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.78 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.85 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.87 جنيه للشراء.

17.99جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.83 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.


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