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اليوم.. ورشة عمل لنقابة الأطباء لبحث الامتحان القومى الموحد للتأهيل لمزاولة المهنة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:00 ص
اليوم.. ورشة عمل لنقابة الأطباء لبحث الامتحان القومى الموحد للتأهيل لمزاولة المهنة الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لبحث بدء خطوات وزارة الصحة لتطبيق الامتحان القومى الموحد للتأهيل لمزاولة مهنة الطب بعد سنة الامتياز.
 
ووجه الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، دعوة للنقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، وكافة الأطباء المهتمين بالأمر، فى حضور ورشة العمل، لمناقشة نظام الامتحان، ونظام النجاح به وعدد المرات المسموح بالتقدم للامتحان فيها وعدد مرات انعقاده كل عام.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 153 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذي قرر سنوات دراسة الطب 5 سنوات، بالإضافة إلى عامين تدريب.

نقابة الاطباء

امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب

امتحان موحد للاطباء

امتحان الاطباء

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