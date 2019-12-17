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اليوم.. انطلاق الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:27 م
اليوم.. انطلاق الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم منتدى شباب العالم

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انطلق الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم اليوم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر لهذا العام، وتعد منصة إعلامية لشباب العالم للتعبير عن آرائهم وإيجاد مساحة مشتركة تعكس السمات الإنسانية وتدعم كل تحركات الشباب العالمية نحو عالم أكثر إيجابية وتسامحًا وسلامًا.

 

الجدير بالذكر أن أبواب المجلة تنقسم إلى 7 أقسام تناولت موضوعاتها القضايا الإنسانية والشبابية فى العالم بأسره بالإضافة إلى قسم خاص عن مصر، وأخر خاص بالفنون والثقافات، وأحداث المنتدى من ورش عمل وجلسات وفعاليات، كما أن المواد الصوتية فى الموقع تجمع أصوات الشباب من جميع أنحاء العالم، وسيستمر الموقع فى توفير هذه المساحة الإعلامية لشباب العالم حتى بعد انتهاء المنتدى على مدار العام.

للاطلاع على المجلة اضغط على الرابط:

magazine.wyfegypt.com

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


منتدى شباب العالم

مجلة شباب العالم

منتدى الشباب

شرم الشيخ

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