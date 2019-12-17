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النيابة تخاطب المجلس القومى للأمومة لإفادتها بنتائج تقريرها حول واقعة طفل الطالبية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 ص
النيابة تخاطب المجلس القومى للأمومة لإفادتها بنتائج تقريرها حول واقعة طفل الطالبية الطفل المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة المجلس القومى للأمومة والطفولة لإفادتها بنتائج تقريرها حول الأم المتهمة بالتعدى بالضرب على طفلها فى منطقة الطالبية، لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة قررت عرض المتهمة على أخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالتها النفسية. وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ربة المنزل التى ظهرت خلال الفيديو وهى "تهاني" 36 عاما، لاتهامها بتعذيب طفلها فى إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، قبل أن يصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيلها.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها أجهزة الأمن أن الأم مقيمة بمنطقة الطالبية فى الجيزة، وانفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن الطفل الظاهر خلال الفيديو هو ابنها ويدعى "مروان".

وظهرت المتهمة خلال فيديو التقطته بنفسها وهى تعذب الطفل، وتعتدى عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة منه أن يطلب من والده أن يحضر ويأخذه ليعيش معه.

وقالت المتهمة خلال الفيديو موجهة حديثها للطفل: "قوله تعالى خدنى مش هتقعد معايا، مش هطفح الدم على حد"، ليرد الطفل برهبة قائلًا: "أنا خايف"، فردت عليه المتهمة قائلة: "روح عيش هناك معاه، هو رميك قوله أنك مش عايز تعيش معايا".


طفل الطالبية

المجلس القومى للأمومة

الطفل مروان

ضرب طفل

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