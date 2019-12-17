المشدد 5 سنوات لحلاق بتهمة حيازة ألف قرص مخدر فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة حلاق بـ السجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة الف قرص مخدر وكمية كبيرة من الهيروين المخدر فى المرج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم محمد.ح حلاق، خلال أمر الإحالة تهمة حيازة المخدرات، بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيا .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وبعنل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، لضبط المتهم متلبسا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته 1000 قرص مخدر ترامادول، وكمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى 2600 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحوزته المخدرات بقصد ترويجها على عملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تجارته بهدف أرباح غير المشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.