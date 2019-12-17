"المركز الاستكشافى للعلوم ببنى سويف" من هنا يخرج المخترعون والمبتكرون.. مديرة المركز: نشارك فى المسابقات الدولية منذ 7سنوات.. مسئولة البحث العلمى: 30 مخترعا حصلوا على جوائز محلية وعالمية.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

يسعى "المركز الاستكشافى للعلوم ببنى سويف" إلى رعاية الموهوبين فى العلوم وتنمية مواهبهم العلمية باعتبار أن هذه المواهب هى الرصيد المتبقى وفائض القيمة العلمية الحقيقى لنهضة مصر علمياً وتكنولوجياً، وقدم المركز خلال السنوات الماضية عدد من المخترعين الذين حققوا جوائز محلية وعالمية.. هكذا لخصت نجلاء شلبى مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا ببنى سويف التابع لقطاع الخدمات والأنشطة بالإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، أهداف المركز.



مبتكرون فائزون في المعرض الدولي للابتكار

وتقول نجلاء شلبى مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا ببنى سويف التابع لقطاع الخدمات والأنشطة بالإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم :أنشيء المركز عام 2008، ويعد من أوائل الفروع على مستوى المحافظات، ويستقبل الطلاب من الصف الخامس الإبتدائى إلى الثالث الثانوى، يوميا فى الإجازة الصيفية، ويوم الأحد أسبوعيا خلال الدراسة، وذلك بعد موافقة مدراء الادارات التعليمية، وإبلاغ مدارسهم ليصطبهم مشرفين إلى المركز، ويضم المركز أقسام العلوم، الكمبيوتر، اللغة الانجليزية، المكتبة، ويتم تنظيم دورات تدريبية فى الحاسب الآلى واللغات، تأهيل الحصول على شهادة التويفل، إدارة المخازن وصيانة الكمبيوتر، برمجة وتصميم بنوك الأسئلة لمختلف المواد الدراسية، دورات علمية فى الفيزياء والكيمياء والاحياء، برامج تعليمية فى إعداد التجارب العملية، والإشراف على الفريق العلمى الاستكشافى بالمركز.



احد الابتكارات أثناء عرضه

وأضافت: بدأ العمل فى المركز عام 2008 بتعيين طه جاد مديرا له، وتنظيم دورات تدريبية " كورسات" للعاملين بالمديرية والادارات التعليمية، على استخدام وقيادة الحاسب الآلي، وإتقان اللغة الإنجليزية، وبعد مرور عام التحقت بالمركز واستقبلنا زيارات المدارس لاختيار الطلاب المبتكرين ومن لديهم أفكار إبداعية، لتدريبهم على أساسيات وآليات البحث العلمى، وفى عام 2010 شاركنا فى المسابقات المحلية، ونشارك منذ عام 2013 فى المسابقات المحلية والدولية.



الزميل ايمن لطفي يتحدث الي مسؤولة البحث العلمي بالمركز الاستكشافي

وتلتقط أطراف الحديث الدكتورة نجلاء الجزار مسؤولة البحث العلمى بالمركز قائلة: يستقبل المركز منذ تشغيله جميع الطلبة بالمراحل المختلفة، كما يتواصل معنا مبتكرى المركز بعد التحاقهم بالجامعة، إذ نتعرف على أفكار الطلاب ونطورها، كما نمنحهم أفكارا جديدة للابتكارات، ويتلقى الطلاب تدريبات نظرية على أساسيات البحث العلمى التى تشمل " الفكرة، الخطوات، النتائج" علاوة على التنمية البشرية والاخلاقيات والثقة بالنفس، والثبات الانفعالى وطرق العرض فى الزمن المحدد، ومحاكاة عرض المشروعات، بالإضافة إلى التطبيقات العملية للابتكارات بمعامل كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والحسابات بجامعة بنى سويف، بالتنسيق مع أساتذة وأعضاء هيئة التدريس لتطوير المشروعات واستكمالها وتحقيق النتائج.

واستطردت : يشارك المبتكرون بمشروعاتهم فى المسابقات المحلية، كما يقدمون بياناتهم وملخصا لمشروعاتهم عبر الإنترنت على موقع المسابقات الدولية وفى حالة اختيارهم وترشيحهم، تتحمل أسرهم تكلفة تذكرة السفر وتتكفل الجهة القائمة على المسابقة بنفقات الإقامة، وشارك30 من الطلبة المبتكرين " طلاب وطالبات " باختراعاتهم منذ عام 2013 حتى الآن، فى المسابقات المحلية والدولية وهى " مصر تخترع بدار الأوبرا المصرية، مسابقة ومعرض إنتل بمحافظة الاقصر، معرض الابتكارات العلمية بجامعة msa، عباقرة العالم جامعة اسوسيجو بنيويورك بأمريكا، هرم الإبداع بالإسكندرية، القاهرة تبتكر بجامعة النيل، معرض القاهرة الدولى للابتكارات بأرض المعارض مدينة نصر، ابن الهيثم العالمية للابتكارات، مصر للعلوم والهندسة بقصر ثقافة الغردقة، المعرض الدولى مصر تخترع، معرض القاهرة الدولى التابع لاكاديمية البحث العلمي، المعرض الدولى المصرى للعلوم والهندسة بشرم الشيخ، معرض ايسيف محلى واقليمى، المخترع الصغير محلى واقليمي، معرض مبتكرى جنوب الصعيد بجامعة سوهاج، ومعرض جامعة بنى سويف "، وحصل المبتكرون التابعون للمركز على مراكز متقدمة وشهادات تقدير ودروع وميداليات وجوائز مالية، منها الميدالية الفضية والمركز الثانى عالميا فى مسابقةعباقرة العالم " جينس "، كما كرم الدكتور هانى حمد عميد كلية التمريض بجامعة بنى سويف مبتكرى ومسؤولى المركز ومنحهم شهادات تقدير.



الطلاب المبتكرون مع مسؤ لة البحث العلمي

وأكدت نجلاء الجزار على تخصيص الإدارة العامة للمر اكز الاستكشافية بالوزارة مساحة 4 آلاف و200 متر مربع عام 2009 لإقامة مبنى خاص لفرع المركز بالمحافظة بدلا من مبناه المؤقت الحالى بالطابق الثانى بمدرسة السيدة عائشة الثانوية للبنات بمدينة بنى سويف العاصمة، ولم نتمكن من البناء لعدم وجود دعم مالى وقتها، وحصلنا عام 2016 على موافقة المحافظ بتجديد ترخيص البناء، وبعد ثلاث سنوات تلقينا موافقة الوزارة على توفير 10ملايين جنيها من موازنة 2020/ 2019، لإقامة المبنى الجديد على مساحة ألفى متر، داخل سور مدرسة خاصة بمدينة بنى سويف شرق النيل حسب التخصيص، بشرط موافقة 3 جهات منها مجلس أمناء المدرسة المقرر إقامة المبنى داخل سورها، ولكن رفض أعضاء المجلس واشتراطهم موافقة الوزارة ومسؤولى مديرية التعليم على دعم مالى لإجراء توسعات بمبانى المدرسة، حال دون بدء أعمال تشييد مبنى المركز الجديد، ما جعلنا نعرض المشكلة على المحافظ الجديد الدكتور محمد هانى لإيجاد حل لها، حرصا منا على عدم سحب الوزارة للدعم المالى الخاص بإقامة المركز .



حجرة استقبال الطلاب



عميد تمريض يكرم المبتكرين



محرر اليوم السابع مع مديرة المركز الاستكشافي



مديرة المركز الاستكشافي ومسؤولة البحث العلمي بالمركز