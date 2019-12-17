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القبض على صاحب مخزن بحوزته 505 كيلو سلع غذائية فاسدة بالساحل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:56 م
القبض على صاحب مخزن بحوزته 505 كيلو سلع غذائية فاسدة بالساحل سلع غذائية فاسدة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب مخزن بداخله 505 كيلو سلع غذائية فاسدة فى الساحل. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من شرطة التموين، بضبط "م. ج. ص"  55  سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية فى الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وعثر بداخل المخزن على" 505   كيلو مواد غذائية ( سحلب ، جوز هند ، نشا ، عدس)،  200  كيلو ارز، 300 عبوة زيت شعر، 20  عبوة شاى"وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
 
بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

مخزن سلع

الساحل

مواد فاسدة

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