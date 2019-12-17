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الصحة: الشعرية سريعة التحضير تصيب الأطفال بالسمنة والسكر والضغط والقلب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:47 م
الصحة: الشعرية سريعة التحضير تصيب الأطفال بالسمنة والسكر والضغط والقلب الشعرية سريعة التحضير
كتب وليد عبد السلام

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كشف المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن أن"النودلز" أو الشعرية سريعة التحضير من الأطعمة الجاهزة عالية المحتوى من النشويات والتى يتناولها الأطفال والشباب بكثرة تؤدى إلى زيادة الوزن وهو ما يترتب عليه الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر والضغط والقلب.
 
وقال المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، إن تناول الأطفال للأندومى كوجبة يقلل من تناولهم للأغذية المفيدة والتى يحتاجونها مثل الخضار، الفاكهة ومنتجات الألبان.
 
وأضاف المعهد القومى للتغذية بشأن ما ورد عن كون الشعرية سريعة التحضير تسبب ضمورالأعصاب بسبب مادة الصوديوم أحادى الجلوتامات والتى تستخدم لإضافة النكهة فى العديد من الأطعمة المصنعة، وهناك ما يسمى بالاستخدام الأمن لها و لا يوجد دراسات اثبتت انها تسبب ضمور الاعصاب فى الأطفال.
 
يشار إلى أن معهد التغذية القومى يقدم نظم التوعية بالنظام الصحى السليم للمواطنين مع القيام بحملات توعية لنشر التقافة التغذوية السليمة منعا للإصابة بالأمراض.

الصحة

معهد التغذية

النودلز

السكر

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