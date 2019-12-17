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الصحة: إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:31 م
الصحة: إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 16252عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة فى شهر يوليو الماضى، حتى اليوم الثلاثاء.
 
يأتى ذلك ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، وسير العمل بالمستشفيات ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضح بيان، أن وفدا تفقد مستشفى الرمد وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين موجها بنقل العيادات الخارجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد؛ لتوزيع المرضى على المبنيين نظراً لزيادة أعداد المترددين.
 
وأضاف البيان أن الوفد تفقد أيضاً مستشفى السلام بورسعيد، وتحدثت مع الفريق الطبي، حيث اطلع على نسبة الإحالات التي يستقبلها المستشفى من وحدات ومراكز طب الأسرة، كما استجابت لبعض طلبات المواطنين، وتحدثت مع المنتفعين عن آرائهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التى يتلقونها بالمستشفى معبرين عن رضاهم عن المنظومة الجديدة.
 
وتفقد الوفد أيضا وحدة صحة أسرة المناخ 1، حيث تابع تطبيق نظام الإحالة من الوحدة إلى المستشفيات، موجها بمراعاة التوزيع المنظم على مستشفيات المنظومة حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.
 
وتفقد الوفد مركز طب أسرة العرب، ومركز طب أسرة العلاج الطبيعي، مشددا على الاستمرار في تطبيق نظامي الميكنة والإحالة، مع تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمنتفعين بالمنظومة، مشيرا إلى ضرورة توفير البرامج التدريبية لكل أعضاء الفريق الطبى.

 


التأمين الصحى

بورسعيد

منظومة التأمين الصحى

العمليات الجراحية

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