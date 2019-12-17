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وفد من الصحة يتفقد مستشفى "الحياة بورفؤاد" ضمن هيئة التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:31 م
وفد من الصحة يتفقد مستشفى "الحياة بورفؤاد" ضمن هيئة التأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان مستشفى الحياة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد تفقدت أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجع ملفات المرضي، موجها بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.
 
وأضاف، أن الوفد حرص على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجها بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.
 
وتابع البيان، أن الوفد شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوي النظافة بجميع أقسام المستشفي.
 
 
يذكر أن وفدا من وزارة الصحة والسكان يقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، للإطمئنان على سير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل 
 
 
 
 
 
 
 

 


التأمين الصحى

بورسعيد

مستشفى الحياة

الصحة

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