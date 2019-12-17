السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

كتب عامر مصطفى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، منهم راتشى أنان من دولة الهند، وتعمل فى مشاريع لمجتمع المدنى، وكذلك طفل تولى العمل على مشروع يعمل بين مجالين الذكاء الاصطناعى وتطبيق يساهم فى الكشف المبكر عن سرطان الجلد عن طريق الهاتف المحمول.

كما كرم الرئيس أصغر باحث فى جامعة اكسفورد مصاب بالتوحد وتم تكريمه كأفضل 30 باحثا حول العالم من المصابين بالتوحد، وكذلك أحمد هشام رضوان، فائز بالمركز الأول فى المبادرة الأفريقية للعمل على تطوير الألعاب والتطبيقات، وكذلك تكريم على أبو النصر، فائز بالمركز الثانى مكرر مشروع تطوير الألعاب الرقمية، وذلك خلال حفل ختام المنتدى.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.