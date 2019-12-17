السيسى لشباب العالم: "خلصنا شبكة الطرق القومية اللى المفروض تخلص 2050"

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية استطاعت تنفيذ خطوات كبيرة ضمن رؤية مصر 2030، مضيفا: "هناك برامج ضمن الرؤية تجاوزنا فيها الخطة والمدى الزمنى.. تجاوزنا المستهدف فى التوقيت تماما.. كان المفروض وصلنا لحد معين فى عام 2025 .. أنا أقدر أقول بوضوح تجاوزنا هذا المستهدف خلال 5 سنوات قادمة.. بفضل الله وفضل جهد الحكومة والمصريين تجاوزنا المدى الزمنى المخطط.. مثل شبكة الطرق".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته فى لقاء شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن شبكة الطرق القومية كان المفروض تخلص فى عام 2050 وخلصنها كلها، ويارب أقدر أعمل كل المستهدف مش شبكة الطرق فقط".