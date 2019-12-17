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الزراعة: تصدير 160 ألف شتلة فاكهة من 14 صنفا خلال 7 أيام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:37 م
الزراعة: تصدير 160 ألف شتلة فاكهة من 14 صنفا خلال 7 أيام وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، عن موافقة معهد بحوث البساتين ، عن تصدير 160 ألف شتلة فاكهة من 14 صنفا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

وقال تقرير وزارة الزراعة، أنه من ضمن موافقات اللجنة تصدير 72 ألفا و 500 شتلة وعقلة فاكهة من أصناف " الكيت، والسكرى، والزبدية والعويس والخوخ السكرى وتفاح انا ومشمش، وكمثرى وتوت عمانى وبرقوق بلدى وتين برشومى ،ورمان وعقل عنب بناتى السعودية، الموافقة على تصدير 59 ألف شتلة ليمون بلدى وبرتقال بسرة ويوسف بلدى وخوخ فلوريدا وتفاح بلدى ورمان ومشمش بلدى وعنب وزيتون، السعودية ، و تصدير 29 ألفا و500 شتلة من كمثرى والتفاح والخوخ والمشمش والكاكا والتين البرشومى والمانجو الكيت والقشطة والرمان إلى السعودية.

وأضاف التقرير، إنه تمت الموافقة أيضا على تصدير 800 شتلة تين برشومى وقشطة ومانجو زبدية ومانجو اوستن إلى الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تصدير 2800 شتلة من المانجو الناعومى والسكرى والتين البرشومى وعنب كريمسون وريختر لدولة سلطنة عمان.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


تصدير الشتلات

شتلات الفاكهة

أصناف شتلات الفاكهة

مزارع الفاكهة

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