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الرئيس السيسي يرسل رسالة لكافة شعوب العالم المحبة للسلام.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:59 م
الرئيس السيسي يرسل رسالة لكافة شعوب العالم المحبة للسلام.. تعرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لكافة شعوب العالم، خلال كلمته بختام منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة.

وأضاف الرئيس السيسى: "إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام والتى تعلى من قيم الإنسانية ..لا فرق بين عرق أو لون أو دين فنحن هنا جمعيًا سفراء لها ننبذ التطرف والعنف ونتخذ من اختلافاتنا دافعًا للتعاون والتكامل لا للصراع والحرب".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر التى وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم واستبسل شبابها فى الدفاع عن قيم الإنسانية، متابعا: "شباب وقف شامخًا صامدًا مدافعًا عن شرفه وبلده ليعلم البشرية كلها كيف يكون إنكار الذات وكيف تكون التضحية بكل غالى ونفيث من أجل قيمة أسمى وهدف أنبل".

 


منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى

اخبار مصر

الشباب المصرى

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