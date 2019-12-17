السيسي: شباب مصر عملوا بشكل دؤوب من أجل إنجاح مؤتمر شباب العالم بمختلف نسخه

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إيمانه بالشباب كان راسخًا لا يتزعزع، هم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم، خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، أتذكر منذ عامين عندما دعا شباب مصر، شباب العالم ليجتمع هنا على أرض مصر، أتذكر حماسهم وإيمانهم بالفكرة وعملهم الدؤوب لإنجاح فكرة أمنوا بها، منحوا من قاموسهم المستحيل وخضت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم.

وأوضح السيسي، أنه لم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية الانطلاق قاطرة الإبداع والتفانى، ثم جاءت النسخة الثانية من المنتدى لتنضج الفكرة ويتسع سقف الطموح ويزداد التحديات ويتوسع المنتدى ليشمل عدد أكبر من الشباب وتتعدد فعالياته على مدار العام.

وتابع الرئيس السيسي: "لم يكن نجاح منتدى شباب العالم قاصرا على تحقيق الحلم بان يجتمع الشباب من كل دول العالم فى مكان واحد للنقاش والحوار الجاد والبناء، وإنما تحول إلى خطوات جادة تم تنفيذها على أرض الواقع، ونجد اليوم الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تتخطى حدود الدولة المصرية لتعقد شراكات إقليمية ودولية فى جميع المجالات تثقل مهارات الشباب ليتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل".