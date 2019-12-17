الداخلية تداهم مطبعة بكرداسة وتضبط 800 ألف كتاب دينى غير مرخص

كتب محمود عبد الراضي

في واحدة من الضربات الأمنية الناجحة، ضبطت أجهزة الأمن أكثر من 800 ألف كتاب ومصاحف وملازم وأغلفة كتب دينية بدون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة بطباعة الكتب الدينية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وكذا طباعة المصاحف بدون تصاريح تداول من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالمخالفة للقانون الخاص بطبع وتداول المصاحف والأحاديث النبوية الشريفة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مدير مبيعات المطبعة) وضُبط (818232) كتاب ومصاحف وملازم وأغلفة كتب دينية.. بدون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.