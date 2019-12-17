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الخارجية الأمريكية تشارك فى الملتقى العالمى للاجئين بجنيف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:01 ص
الخارجية الأمريكية تشارك فى الملتقى العالمى للاجئين بجنيف متحدثة الخارجية الأمريكية
(أ ش أ)

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تتوجه كارول تومسون أوكونيل، القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية، اليوم، إلى جنيف بسويسرا للانضمام إلى الوفد الأمريكى للملتقى العالمى للاجئين الذى تستضيفه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين من اليوم 16 وحتى 18 من شهر ديسمبر الجارى.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوفد الأمريكى يترأسه السفير أندرو بريمبرج، وستنضم إلى الوفد جولى كرام نائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت أن أوكونيل ستتحدث خلال الملتقى عن الدور الأمريكى فى مجال المساعدات الإنسانية والدبلوماسية فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعليم، وتنمية الطفولة المبكرة فى حالات الأزمات، كما ستؤكد على أولويات الحكومة الأمريكية وقيادتها فى الأحداث دعمًا للاستجابات الإقليمية لقضايا اللاجئين.

 

 

 


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