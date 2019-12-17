الحكم على مسؤول سابق فى حملة انتخاب ترامب بالسجن 45 يوما والخضوع للمراقبة

رويترز

أصدر قاض اتحادي اليوم الثلاثاء ، حكما على ريك جيتس ، النائب السابق لرئيس حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالخضوع للمراقبة لمدة 36 شهرا وأمر القاضي أيضا يسجنه 45 يوما بعد تعاون مكثف من جانبه ساعد الحكومة في الوصول إلى إدانة ناشطين جمهوريين هما روجر ستون وبول مانافورت.

وكان جيتس (47 عاما) قد أقر بأنه مذنب في فبراير عام 2018 عندما اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر، بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المحقق الخاص والتآمر على الولايات المتحدة.

وقال جيتس قبل صدور الحكم "أود أن أعبر لهذه المحكمة عن أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي التي جاءت بي إلى هنا". وأضاف "أعتذر بشدة عن الأخطاء التي ارتكبتها".