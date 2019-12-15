جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد ، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من من الأدويه البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بناء علي مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد إسلام الوكيل بإدارة البحث الجنائي وياسر السيد بإدارة الأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب " س . م . ا " تهريب كمية من الأدوية البشرية .

وبالعرض علي أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل، مأمورى التفتيش بمعاونة كلا من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 1000 قرص نيومركازول و11حقنة روفيلك بالسرنجة، و 7500 قرص التروكسيين 50 ملج و7500 قرص التروكسين 100 ملج مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية .

وقرر أحمد جعفر عطيتو ،مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 46 لسنة 2019 وحرر المحضر أحمد إبراهيم وتم إحالة المحضر للنيابة العامة .