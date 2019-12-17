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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:29 م
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التحفظ على 2 طن سكر بمصنع مخالف فى الإسكندرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:22 م
التحفظ على 2 طن سكر بمصنع مخالف فى الإسكندرية سكر - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية مكبرة، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنتحبات الغذائية، والمصانع غير المرخصة، لحماية الصناعة الوطنية وحماية للمستهلك من الغش التجارى، حيث قامت إدارة تموين شرق، برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة، وإشراف  نبيل محفوظ رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة. 

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التموين، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص، وتعبئة سكر ناقص الوزن، وقد تم ضبط وتحريز كميات من السكر تقدر 2 طن معبأ ناقص الوزن وتم تحرير محضر بالواقعة وأخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


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السكر

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