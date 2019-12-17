البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 13571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 1952 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 16071 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 5086 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 1379 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 482 نقطة.